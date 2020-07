Livrea anti razzismo per le Mercedes nelle sei tappe finali di Formula E

Come avvenuto in Formula Uno fin dal primo GP di questa stagione, anche nel Mondiale elettrico le vetture del team ufficiale Mercedes da Frecce d'Argento si trasformeranno in ... Frecce Nere, a supporto della battaglia contro il razzismo che ha ricevuto nuovo impulso dopo i disordini scoppiati negli Stati Uniti ormai più di un mese fa. Lo slogan "End Racism" comparirà sugli halo delle monoposto di Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries per tutti i sei appuntamenti fissati a Berlino tra mercoledì 5 e govedì 13 agosto.