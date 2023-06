Libere 2 Portland: Nato batte Guenther e la Maserati, pronostico apertissimo per le qualifiche

PROVE LIBERE 2

Il pilota francese della Nissan guida la classifica del secondo turno di prove libere sul difficile circuito di Portland

© Getty Images In attesa delle qualifiche del dodicesimo appuntamento iridato, il weekend della Formula E a Portland (USA) entra nel vivo con un combattuto secondo turno di prove libere. La spunta nella classifica dei tempi il francese Norman Nato (Nissan) per 139 millesimi nei confronti di Maximilian Guenther, autore all'inizio del mese della stordica vittoria della Maserati a Djakarta. Terzo tempo per Sam Bird (Jaguar) con 141 millesimi di ritardo. Quarto tempo per Renè Rast (NEOM McLaren) che aveva battuto tutti nel primo turno di prove libere (+0.154). Quinto tempo per Jean-Eric Vergne (DS Pesnke, +0.168).

© Getty Images

Distacchi molto ridotti sul Portland International Raceway, lungo il quale il leader del secondo turno di prove libere ha ottenuto il miglior tempo in un minuto, nove secondi e 101 millesimi: diciannove del ventidue piloti in pista sono nello stesso secondo di Nato, circostanza che lascia prevedere un turno di qualifica tiratissimo e nel quale - per puntare alla pole position ed alla prime file - non saranno ammessi errori e sbavature. L'ultimo turno di prove libere in realtà di fuori programma ne ha visti molti, soprattutto nell'ultimo settore, caratterizzato da una esse sinistra-destra che molti dei piloti del Mondiale (tra i quali Dennis e Vergne) non sembrano avere granché digerito e che potrebbe essere... decisivo sia in qualifica che poi nella gara unica (Round 12) di questo terzultimo weekend iridato, prima del gran finale di Roma e Londra, a metà e poi a fine luglio.

Alle spalle dei primi cinque, la top ten è completata in quest'ordine da Sacha Fenestraz (connazionale e compagno di squadra del leader Nato), Jake Hughes (NEOM McLaren), Edoardo Mortara con la seconda Maserati Tipo Folgore e dalle due Porsche di Pascal Wehrlein (leader della classifica generale con un solo punto di vantaggio su Dennis) e del campione 2020 Antonio Félix Da Costa, con distacchi compresi tra 257 e 411 millesimi di secondo.