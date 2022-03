La Formula E svela la Gen3: presentazione a Monaco il 28 aprile

Il 28 aprile a Monaco la Formula E svelerà la nuova monoposto, la tanto attesa Gen3. Via i veli in occasione dell'E-Prix del Principato e la vettura sarà esposta per tutto il weekend allo Yacht Club. Una data importante anche per Maserati che torna alle gare, per la prima volta nel campionato totalmente elettrico. Con la casa del Tridente confermate anche Ds, Jaguar, Mahindra, Nio 333, Nissan e Porsche.