La Formula E corre ancora su Mediaset: si parte il 13 gennaio da Mexico City

© Getty Images

Prosegue con successo la partnership tra la Formula E e Mediaset che trasmetterà in esclusiva in chiaro tutte le gare del prossimo Mondiale, al via subito dopo le imminenti festività. Le gare della decima edizione del Campionato del mondo FIA riservato alle monoposto elettriche ideato dalla FIA potranno essere seguite in diretta su Italia 1 e sul Canale 20, oltre che in live streaming su sportmediaset.it. La nuova stagione avrà inizio con l'E-Prix di Città del Messico di sabato 13 gennaio 2024, terminerà domenica 21 luglio a Londra e sarà la più lunga di sempre: ben diciassette infatti le gare in calendario su undici diversi circuiti.