La Formula E cambia regole: mai più arrivi senza energia

FORMULA E

Direzione gara limitata sul controllo dell'energia

A partire dall'E-Prix di Monaco di sabato la Formula E cambia regole per evitare altri arrivi con le macchine prive di energia come successo in occasione di gara 1 a Valencia. L'organizzazione è intervenuta in merito alla riduzione di energia da parte della direzione gara in regime di safety car. Una regola votata nel Consiglio Mondiale FIA del giugno 2019, che consentiva al direttore di gara Scot Elkins di ridurre 1 kW/h dei 52 totali per ogni minuto passato dietro la Safety Car o in condizione di Full Course Yellow.

Ora la Fia ha introdotto una nuova modifica che prevede che i tagli di energia non possano più essere effettuati oltre il 40esimo minuto della gara, prevista per la distanza di 45 minuti più un giro.

A Motorsport un membro della federazione ha dichiarato: "Dopo quello che è successo in Gara 1 a Valencia, la FIA e il promoter vogliono evitare che possa ripresentare uno scenario simile in futuro. Con questo chiaro in mente, e per prevenire qualsiasi ulteriore rischio di calcolo per quanto riguarda il consumo di energia, è stato deciso di non applicare più riduzioni di energia se un periodo di Safety Car finisce oltre il 40esimo minuto di gara. Questo garantirà alle squadre un ulteriore margine di errore, senza sminuire in alcun modo lo spirito della Formula E, nella quale la gestione dell'energia è un elemento chiave".