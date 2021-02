Frijns interrompe il dominio di De Vries nelle libere 3 dell'E-Prix di Diriyah

FORMULA E

L'olandese della Virgin è stato il più veloce davanti al connazionale, finora dominatore del primo round 2021

Robin Frijns interrompe il dominio di Nyck de Vries nella prima tappa del campionato 2021 di Formula E. Sul tracciato cittadino di Diriyah, c'è sempre un olandese davanti a tutti, ma nelle libere 3 dell'E-Prix in Arabia Saudita è quello della Virgin, capace di chiudere con il tempo di1'07"294. Alle sue spalle, staccato di un decimo e mezzo, proprio De Vries con la Mercedes. Terzo crono per l'altra Virgin di Nick Cassidy, a un soffio dal vincitore di ieri.

Vedi anche Formula E Mercedes padrona anche in Formula E con l'olandese... volante De Vries Passi avanti per il campione in carica Da Costa, quinto tra Rowland e Mortara, mentre l'altra Mercedes ufficiale di Vandoorne è settima, con Buemi, Bird e Di Grassi a chiudere la Top 10. Solo 14° l'ex numero uno Vergne. Prove finite in anticipo, invece, per Lotterer, andato a sbattere presto con la sua Porsche, ma senza grossi danni fisici e meccanici: per lui inevitabile ultimo posto in classifica.

