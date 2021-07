Formula E, weekend con gli E-Prix di Londra

Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta, e in esclusiva in chiaro, le gare del Campionato del Mondo di «Formula E». Sabato 24 luglio, alle ore 16.00, e domenica 25, alle 15.00, sul canale 20 - e in streaming su Mediaset Infinity - si torna in pista con gli E-Prix di Londra. La telecronaca è affidata a Nicola Villani e a Luca Filippi, ex pilota e collaudatore. In studio, pre-gara con Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria. SportMediaset.it trasmette le qualifiche e le prove libere.