Formula E: Vergne si prende la pole del Round 14 a Portland

e-prix portland

Il francese della DS Penske batte per 25 centesimi da Costa, male le Jaguar

© @formulaesource Jean-Éric Vergne conquista la pole del Round 14 di Formula E. Nella seconda qualifica dell'e-Prix di Portland, il francese della DS Penske si aggiudica il testa a testa con António Félix da Costa (Porsche), vincitore della gara di sabato, anticipando il portoghese di appena 25 centesimi. Male le Jaguar, chiamate a chiudere il discorso per il Mondiale: il leader Cassidy perde proprio contro Vergne ai quarti, neanche raggiunti da Evans.

Qualifiche emozionanti quelle del Round 14 di Formula E. Nella seconda giornata di prove a Portland, Jean-Éric Vergne conquista la prima posizione in griglia di partenza della gara che prenderà il via alle 23:00. Un risultato strepitoso per il francese, che oltretutto diventa l'uomo con più pole position della storia del Mondiale con macchine elettriche: ben 17. Successo arrivato con il tempo di 1'08"779, mentre l'altro finalista nonché vincitore del Round 13, António Félix da Costa, chiude in 1'08"804: appena 25 secondi di distacco dai due pretendenti alla pole.

Una grande cavalcata di Vergne, che nel percorso verso la prima posizione in griglia riesce a superare le qualificazioni ai quarti per poi eliminare il leader del Mondiale Nick Cassidy (Jaguar) e Robin Frijns (Envision Racing), prima di battere da Costa che su Porsche partirà dalla seconda posizione. Bene le McLaren: terzo Bird, superato proprio in semifinale dal portoghese, quinto Hughes. Sesto proprio Cassidy, chiamato in gara a chiudere i giochi per il Mondiale per non rimandare ogni discorso al doppio round di Londra. Male l'altra Jaguar: Mitch Evans, capace di conquistare la pole nelle qualifiche di sabato, non riesce neanche ad accedere ai quarti ed è fuori dalla top 10. Partirà dall'undicesima posizione.