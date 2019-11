Formula E, Vergne a cena con Ronaldinho

Dubai punto di incontro tra calcio e Formula E: su Instagram il post di Jean-Eric Vergne ha svelato una cena assieme a Ronaldinho, ex di Barcellona e Milan. Il campione del mondo in carica è carico per la nuova stagione che partirà nel weekend a Riad e ne ha approfittato per salutare l'ex calciatore in un ristorante a Dubai postando la foto sui social: "Contento di vederti, leggenda! Ci vediamo a Riad".