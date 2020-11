Formula E, test Valencia: Lynn è il più veloce di giornata, Da Costa secondo

FORMULA E

La seconda giornata di test della Formula E a Valencia premia Alex Lynn (Mahindra Racing), il più veloce di tutti nella classifica combinata tra le due sessioni giornaliere. 1:11.941 il crono del britannico, che migliora di soli 7 millesimi il miglior tempo della mattinata fatto segnare da Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah). Durante il pomeriggio spazio anche a una ‘testing race’ vinta da Nico Müller (Dragon Penske Autosport). La Formula E torna in pista ufficio-stampa

Seconda giornata di test decisamente intensa per i piloti di Formula E sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A differenza di sabato, infatti, il day 2 propone tempi di altissimo livello sin dalla mattina e non è un caso che i migliori riscontri cronometrici di ciascuna sessione siano separati da soli 7 millesimi. Il migliore di tutti, al termine della giornata, è Alex Lynn, portacolori della Mahindra Racing, con il tempo di 1:11.941. Il britannico è uno degli unici due piloti ad abbattere il muro dell’1:12, assieme al campione in carica Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah), che in mattinata aveva fermato il cronometro sull’1:11.948 (più lenti i tempi del portoghese nel pomeriggio, che non fa meglio di 1:13.201).

Il terzo miglior tempo complessivo è quello di Maximilian Günther (Bmw i Andretti Motorsport), che chiude in 1:12.049. Il migliore della giornata di sabato, André Lotterer (Tag Heuer Porsche) non riesce a ripetersi e non va oltre l'1:12.422, non rientrando neanche nella top 5 complessiva.

Oltre ai classici test cronometrati, il day 2 di Valencia è stato caratterizzato, nella primissima parte del pomeriggio, da una ‘testing race’, una sorta di simulazione di E-Prix: a vincere la corsa, durata 45 minuti più un giro, Nico Müller (Dragon Penske Autosport) davanti a Da Costa e Lotterer.

Chiuso il weekend, i piloti del Mondiale di Formula E potranno godersi lunedì una giornata di riposo: i test riprenderanno martedì, con la quinta e ultima sessione cronometrata sul circuito di Valencia.