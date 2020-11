Formula E: Lotterer è il più veloce nella prima giornata di test, Da Costa è terzo

FORMULA E

In attesa della nuova stagione ufficiale della Formula E a gennaio, l’antipasto prevede lo svolgimento dei test sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Nella prima giornata di sessioni precampionato è André Lotterer il pilota più veloce: il tedesco della TAG Heuer Porsche chiude in 1:12.529. Alle sue spalle, a soli 88 millesimi, si posiziona Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), mentre il campione in carica, António Félix da Costa, è terzo (+0.132). La Formula E torna in pista ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa





ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa Ultime gallery Vedi tutte

Si ricomincia. Anche se si tratta “solo” di test prestagionali, la nuova stagione di Formula E ha ormai preso il via. Oggi è andata in scena la prima giornata delle prove sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, in attesa dell’avvio del campionato a metà gennaio. La sessione pomeridiana ha visto prevalere su tutti André Lotterer: il pilota tedesco che corre sulla TAG Heuer Porsche ha chiuso il debutto di precampionato sul tracciato spagnolo in 1:12.529, ben 5 secondi e mezzo più veloce del best fatto segnare durante la mattina dall’italo svizzero Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing).

In seconda e terza posizione troviamo i piloti DS Techeetah con Jean-Éric Vergne (terzo in classifica generale nella scorsa stagione) in 1:12.607 (+0-088) ed il campione in carica e compagno di squadra, Antonio Félix Da Costa, con 1:12.651 (+0.132). Il portoghese si è fatto strappare dalle mani il best nell’ultima mezz’ora dal tedesco della Porsche.

Stupisce il debuttante Nick Cassidy, che sulla sua Virgin Envision Racing, con powertrain Audi, chiude in quarta posizione (+0.170). Quinto posto per Alexander Sims (Mahindra Racing), a +0.186; sesto René Rast dell’Audi Sport ABT (+0.221). Delusione invece per gli altri tre piloti arrivati nella top-5 nell’ultima stagione. Sébastian Buemi (Nissan e.dams) termina dodicesimo a +0.503; il suo compagno di squadra Oliver Rowland è 14esimo (+0.570) mentre il vicecampione del mondo, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ), è addirittura 15esimo (+0.582). Domani ci sarà la seconda giornata di test.