Formula E, temperatura e aderenza: i due fattori chiave a Santiago

Saranno due i fattori chiave della gara di Santiago del Cile. Innanzitutto la temperatura. I 35 gradi previsti per la gara di sabato pomeriggio sono un problema er tutti i componenti meccanici ma soprattutto per la batteria. Che come sappiamo soffre sia il caldo eccessivo sia il freddo eccessivo. Un po' come succede nelle auto elettriche di tutti i giorni. La sfida per gli ingegneri è quella di centellinare l'utilizzo dell'energia per evitare il rischio di arrivare negli ultimi chilometri, se non negli ultimi metri di gara, e vedersi lampeggiare la luce rossa della batteria completamente scarica. Il secondo fattore è l'aderenza rispetto a queste gomme che sappiamo essere più rivolte alla sostenibilità e al lungo utilizzo che non all'ottimizzazione e al massimo grip come in altri campionati.