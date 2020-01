Formula E su Mediaset, la programmazione dell'E-Prix in Cile

Sabato 18 gennaio torna sul Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it il campionato di Formula E con l’E-Prix del Cile. Collegamento in diretta dalle 19.30 dal circuito di Santiago del Cile con la partenza fissata alle ore 20.00: telecronaca di Nicola Villani, con la consulenza tecnica di Luca Filippi, pilota della NIO nella stagione 2017/2018 e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. Inviati Ronny Mengo e Anna Capella, pronti a raccogliere le impressioni a caldo dei protagonisti ai box. LA PROGRAMMAZIONE DI SABATO 18 GENNAIO

Prove libere 1 ore 11.55 e prove libere 2 ore 14.10 in streaming su Sportmediaset.it

Qualifiche dalle 15.45 in streaming su Sportmediaset.it

E-Prix Cile dalle 19.30 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it