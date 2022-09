Formula E: Sergio Sette Camara lascia Dragon e passa in NIO

© ufficio-stampa

Sergio Sette Camara correrà in Formula E anche la prossima stagione, ma non più con Dragon Penske. Il brasiliano ha ufficializzato il suo passaggio al team NIO 333 per la season 9 del Mondiale elettrico: "Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia NIO 333 e voglio ringraziare tutto il team che ha creduto in me per questa opportunità. Volevo restare in Formula E e sono super entusiasta della nuova vettura Gen3”.