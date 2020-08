Formula E senza sosta: oggi subito in pista per la terza gara di Berlino

E-PRIX BERLINO

Giusto 24 ore di riposo e poi di nuovo in pista. La Formula E non conosce soste nel suo gran finale di stagione e si ripresenta a Berlino per la terza delle sei gare conclusive nel giro di nove giorni, in programma sempre sul tracciato multitasking dell'aeroporto di Tempelhof. Formula E: a Berlino bis di Da Costa

Vedi anche Formula E Formula E, in gara-2 Da Costa piazza il bis: allungo sugli inseguitori Si riparte dalla strepitosa doppietta di Antonio Felix da Costa, che punta dritto al titolo elettrico con la sua DS Techeetah. Il suo vantaggio in classifica generale è di ben 68 punti su Di Grassi e Vandoorne e di 69 su Evans, e l'impressione è che il portoghese possa festeggiare già nel weekend la vittoria del campionato con un paio di prove di anticipo. Anche oggi potrete vedere tutto in diretta su Sportmediaset.it e Italia 1.

LA PROGRAMMAZIONE DI OGGI

Dalle 8.55 alle 9.55 prove libere 1 su Sportmediaset.it

Dalle 11.40 alle 12.25 prove libere 2 su Sportmediaset.it

Dalle 14 alle 15.30 qualifiche su Sportmediaset.it

Dalle 18.58 alle 20.15 gara-3 su Italia 1 e Sportmediaset.it