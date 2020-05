Formula E, saltano anche Londra e New York

L’emergenza coronavirus cancella le gare di New York e Londra, in programma l’11 e il 25 luglio. In entrambi i casi il luogo dove si sarebbe dovuto correre l’e-prix è stato trasformato in una struttura temporanea per il ricovero dei pazienti affetti da Covid-19: l'ExCel Center di Londra, che avrebbe dovuto ospitare il doppio appuntamento in chiusura del mondiale e il tracciato di Brooklin. “Formula E e FIA appoggiano pienamente la scelta di riattrezzare queste strutture in un momento di crisi così difficile - si legge nella nota ufficiale - Viste le circostanze e il tempo che servirebbe per organizzare l'evento, abbiamo deciso di cancellare gli eventi". "Le priorità per la Formula E sono salute e sicurezza di tutti i fan e della nostra comunità, tra impiegati, team, costruttori, collaboratori, piloti e cittadini e residenti dei posti in cui andiamo. Stiamo comunque valutando se fare un'altra gara nel Regno Unito verso fine anno, seppur la situazione attuale necessiti di correre a porte chiuse". Una notizia che era nell’aria da un po’ di tempo viene dunque confermata. E la stessa natura della Formula E, quella di portare le gare nel centro delle città, dovrà necessariamente essere rivista, optando per dei tracciati permanenti, ma su questo si sta lavorando.