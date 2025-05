Formula E: Rowland vince a Tokyo e allunga nel Mondiale

Ennesimo capolavoro in questo Mondiale di Formula E di Oliver Rowland, che sfata anche il tabù Tokyo e vince per la prima volta in Giappone, nell'E-Prix in terra nipponica. Dopo il secondo posto del Round 8, ecco il trionfo nel nono appuntamento della stagione: ed è il quarto successo per il dominatore assoluto di quest'anno. Ma la gioia per la Nissan arriva soltanto al termine di una gara combattutissima, in cui a fare la differenza sono i circa 40 secondi tra la seconda attivazione dell'attack mode di Rowland e quella del secondo classificato, Pascal Wehrlein, con il tedesco della Porsche che viene beffato a pochi giri dalla fine. Terzo posto per uno strepitoso Dan Ticktum, che regala il primo podio alla Cupra Kiro.