Formula E, parte la settima stagione: gli orari dell'E-Prix di Diriyah

FORMULA E

Riparte il campionato elettrico, come sempre su Mediaset: gli appuntamenti su Canale 20, Italia 1 e Sportmediaset.it

La Formula E riaccende le power unit per la settima stagione del Mondiale elettrico e lo fa in Arabia Saudita, sul circuito di Diriyah, che da oggi a sabato ospiterà prove, qualifiche e doppia gara inaugurale, tutte coperte in chiaro da Mediaset. Sarà la prima volta di un E-Prix in notturna ma i piloti dovranno anche stare attenti al tratto tra la curva 9 e la curva 14 che è stato riasfaltato oltre alla rivisitazione del layout della curva 18.

Tutti contro Antonio Felix da Costa, campione 2020, e che ha già vinto una volta in Arabia, la prima edizione nel 2018. Anche Bird e Sims se la giocheranno, avendo conquistato un successo a Riad la scorsa stagione. Occhio anche a Guenther e Dennis visto che la BMW ha fatto tre pole su tre sin qui.

GLI ORARI

Giovedì 25 febbraio

Ore 13.20: Shakedown in streaming su Sportmediaset.it

Ore 16.10: Prove libere 1 in streaming su Sportmediaset.it

Venerdì 26 febbraio

Ore 11.55: Prove libere 2 in streaming su Sportmediaset.it

Ore 13.45: Qualifiche in streaming su Sportmediaset.it

Ore 17.45: Gara-1 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

Ore 24: replica di Gara-1 su Italia 1

Sabato 27 febbraio

Ore 11.40: Prove libere 3 in streaming su Sportmediaset.it

Ore 13.45: Qualifiche in streaming su Sportmediaset.it

Ore 17.45: Gara-2 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

Ore 24: replica di Gara-2 su Italia 1

