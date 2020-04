Formula E, oggi su Sportmediaset.it la prima gara virtuale

Scatta questo pomeriggio la stagione della Formula E "virtuale". Alle 16.30, infatti, Sportmediaset.it trasmetterà in diretta streaming la prima delle nove tappe previste da questo campionato al simulatore, in attesa che riprenda quello in pista. Al via piloti come Da Costa, Vergne, Vandoorne, Di Grassi, Lotterer o Abt, pronti a sfidarsi sulla strade di Monaco, sede di questo test round in vista del debutto ufficiale della Race at Home Challenge di sabato prossimo.