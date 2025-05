Formula E, Nissan pronta per l'E-Prix di Monaco: "Vincere qui ha un valore unico"

Tommaso Volpe, general manager di Nissan Formula E e managing director del Nissan Formula E Team, ha infatti caricato l'ambiente in vista del fine settimana in cui anche l'altro pilota, Norman Nato, vorrà dire la sua per prendersi la scena sul tracciato di casa: “Raccogliere punti con entrambe le vetture a Miami è stato un risultato positivo, e vedere Norman ottenere la sua prima pole position in Formula E è stato un momento speciale per tutta la squadra. Arriviamo a Monte Carlo con un’ulteriore motivazione: correre su un circuito leggendario, dove vincere ha un valore unico”.