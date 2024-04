Formula E Misano, Libere 1: Vergne guida la doppietta DS

MISANO E-PRIX

Il francese ha chiuso in 1'17''546 tenendosi alle spalle il compagno di team Vandoorne, terzo tempo per la Jaguar di Cassidy, solo nono Wehrlein con la Porsche

© Getty Images Jean-Eric Vergne è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere dell'E-Prix di Misano, prima tappa europea del Mondiale di Formula E 2023/24. Il francese ha chiuso il turno in 1'17''546, tenendosi alle spalle l'altra DS Penske di Stoffel Vandoorne (+ 0''197). Dietro alle due frecce dorate ha chiuso la Jaguar di Nick Cassidy (+ 0''361), mentre si è dovuto accontentare del nono tempo Pascal Wehrlein (+ 0''670), diventato leader del campionato con la sua Porsche dopo l'E-Prix di Tokyo.

Nella top 10 della sessione di debutto sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, dove sabato e domenica si correranno la sesta e la settima gara stagionale, hanno chiuso anche un sorprendente Daruvala con la Maserati (4° a +0''453), Evans con l'altra Jaguar (5° a +0''557), Muller con l'Abt (6° a +0''574), Buemi con l'Envision (7° a +0''613), Bird con la McLaren (8° a +0''615) e Sette Camara con l'Ert (10° a + 0''691).

Solo 12° tempo (+ 0''730) per uno degli uomini più in forma del momento, Oliver Rowland con la Nissan, reduce da tre podi consecutivi. Avvio complicato anche per l'Andretti di Jake Dennis (17° a +1''307) e per il vincitore della gara del Giappone, Maxi Gunther, rimasto ai box nella parte finale della sessione con la sua Maserati e soltanto 21° a fine turno. Non è neanche sceso in pista, invece, Edoardo Mortara: lo svizzero è rimasto bloccato da alcuni problemi tecnici alla sua Mahindra.