Formula E, Massa pronto per Roma: "Ci divertiremo"

30/03/2019

Mancano due settimane alla tappa italiana della Formula E e Felipe Massa ha dato un assaggio di quello che Roma vivrà il 13 aprile. Il pilota brasiliano ex Ferrari era nella Capitale per incontrare i fan. Oltre alla sessione di autografi, c'è stata la possibilità di sfidare Massa alla guida di un simulatore delle monoposto di Gen2. "Saluto i tifosi romani e do appuntamento loro il 13: ci divertiremo tutti insieme. Mi piace vincere in circuiti cittadini che non conoscevo. È una scoperta, è adrenalina. E io e il mio team stiamo crescendo gara dopo gara", le sue parole.

“Gareggiare a Roma è un’emozione fortissima, per me che ho origini foggiane, visto anche che in Brasile un circuito cittadino come questo non c’è. Ho trovato nella Formula E la voglia di competere e vincere come in Formula 1, la gente mi vuole bene e io sono felice di essere qui per regalare anche ai miei tifosi uno spettacolo di alto livello”, ha aggiunto il pilota della Venturi.