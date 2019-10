Formula E, Massa: "Grandi cose con Mercedes"

Felipe Massa sereno e carico in vista della nuova stagione di Formula E: "Con l'apporto della Mercedes (la Venturi ne è praticamente team satellite, ndr) mi aspetto tante cose nuove e ulteriori sviluppi. Certo, qui è diverso dalla Formula 1 e anche loro dovranno capire tante cose. Io spero in un'annata molto migliore dell'ultima, ho anche capito come guidano gli altri piloti, sarò più aggressivo" le parole nell'intervista esclusiva a Sportmediaset.