Formula E, Jaguar non molla: nel mondiale elettrico anche nel 2022

FORMULA E

Il team britannico proseguirà la propria esperienza nel mondiale full electric anche con la prossima Gen 3

Mentre il suo pilota Sam Bird guida la classifica generale in vista del double-header a Londra, Jaguar Land Rover ha ufficialmente annunciato la presenza del team Jaguar Racing nella prossima era Gen 3 dell’ABB FIA Formula E World Championship, che prenderà il via nella stagione 2022/23. L'accordo, annunciato tramite un comunicato della Casa britannica, aiuterà Jaguar nello sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e a stabilire nuovi standard in termini di qualità con i propri partners, supportando la rinascita del marchio in qualità di brand di lusso totalmente elettrificato a partire dal 2025.

L’annuncio arriva a poche ore dalla prima competizione in casa di Jaguar Racing dopo 17 anni e della prima gara di Formula E a Londra, con il britannico Sam Bird in testa alla classifica piloti. Nelle 59 gare di Formula E, le Jaguar I-TYPE interamente elettriche hanno ottenuto 4 vittorie e 12 podi. Le nuove auto elettriche Gen3 di Formula E dovrebbe debuttare nella nona stagione del Campionato, alla fine del prossimo anno. Più leggere, potenti ed efficienti, le Gen3 rappresenteranno un nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni interamente elettrificate e mostreranno anche tutti i più recenti sviluppi per quanto concerne la ricarica rapida, contribuendo a rendere ancora più emozionanti le gare che si terranno in alcune delle città più importanti del mondo. Le nuove vetture, inoltre, prevederanno un incremento della potenza fino a 350kW (attualmente di 250kW), mentre la potenza massima della frenata rigenerativa aumenterà da 250kW a 600kW.

Thierry Bolloré, Jaguar Land Rover Chief Executive Officer, ha dichiarato: “L’era delle Gen3 di Formula E rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo del Campionato Mondiale riservato alle auto elettriche, che si sta dimostrando un ambiente perfetto per progettare, collaborare, testare e sviluppare nuove tecnologie sostenibili al passo con i tempi. Jaguar Racing, non solo ricoprirà un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione di Jaguar in un brand di lusso interamente elettrificato, ma lo sarà per l’intero ecosistema elettrico di Jaguar Land Rover, contribuendo nella realizzazione del nostro futuro sostenibile e della nostra trasformazione digitale.”

Jean Todt, Presidente FIA, ha sottolineato: “In vista di un’altra pietra miliare sotto il profilo tecnico per il FIA Formula E World Championship, rendo omaggio a Jaguar Racing in qualità di premium brand per il suo impegno nella prossima era del Campionato. Le auto Gen3 ribadiranno nuovamente i principi che hanno decretato il successo di queste competizioni motoristiche. È positivo vedere un team di questo calibro condividere con noi una mission dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie per i veicoli elettrici e alla promozione di una mobilità sostenibile.”

Jamie Reigle, Formula E Chief Executive Officer, ha detto: “Jaguar svolge un ruolo che sarà fondamentale per i veicoli elettrici del futuro. Jaguar Racing è stato uno dei nostri sostenitori fin dall’inizio e continuerà ad esserlo con le Gen3 a partire dalla stagione 2022/23. Per un produttore premium come Jaguar, le Gen3 offrono un’opportunità senza precedenti, consentendo di mostrare il proprio livello d’innovazione da una prospettiva sportiva sia in pista che sulle strade da percorrere tutti i giorni. Le spettacolari gare nelle maggiori città di tutto il mondo affascineranno un pubblico quanto mai globale. Per questa mission siamo davvero entusiasti di avere Jaguar al nostro fianco.”