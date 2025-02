Formula E, ePrix di Jeddah: Rowland è magistrale in gara-2, trionfo Nissan

Anche Dennis si unisce alla festa sfruttando i due attack mode quasi consecutivamente, ma al giro 24 su 31 Rowland e Vergne (DS Penske) si giocano i sei minuti di potenza in più rimanente. Dennis non può nulla sul sorpasso di Rowland ma lotta con Vergne, permettendo anche a Barnard di tornare sotto. La lotta tra i tre favorisce inesorabilmente Rowland, che si invola in solitaria verso il successo: prima posizione per l’inglese su Nissan, secondo un Barnard quasi sulle uova nel finale. A completare il podio Hughes su Maserati: Dennis su Andretti chiude quarto portando a casa un buon risultato, quinto Cassidy. Beffato nel finale Vergne, settimo al traguardo dietro anche a Vandoorne. Rowland vola anche in classifica ora, in vetta a quota 68. Il primo avversario diretto adesso è proprio Barnard, che insegue a 51 punti.