All'ultima staccata: Guenther brucia Rowland sul traguardo di Jeddah

Vittoria dalla pole position per Maximilian Guenther che sorprende Oliver Rowland con un'entrata decisa ma pulita a poche decine di metri dalla bandiera a scacchi. Al volante della Nissan, Rowland aveva ha lasciato sfogare lo stesso Guenther ad inizio gara per poi prender il comando delle operazioni, ma il poleman di DS Penske (autore anche del giro veloce della gara) non si è perso d'animo, ci ha creduto fino alla finee ha sferrato il suo attacco al trentunesimo e ultimo giro della Corniche di Jeddah, evitando così di lasciare a Rowland la chance di controbattere. Terzo gradino del podio saudita per il giovanissimo Tom Barnard (NEOM McLaren) che era scattato dalla seconda fila a fianco di Rowland e nel finale ha infilato Nyck De Vries (Mahindra), chiudendo gara-uno nella scia dei primi due. Serata nera per il campione in carica Pascal Wehrlein (Porsche), al quale il connazionale Guenther aveva negato in qualifica la terza pole consecutiva, battendolo nel duello finale. Il pilota della Porsche è stato costretto subito ai box da una tamponata di Mitch Evans Jaguar (penalizzato per la manovra): entrambi hanno chiuso nelle retrovie (rispettivamente 15esimo e 20esimo ma soprattutto a secco di punti iridati.