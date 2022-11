Formula E, presentata la nuova Porsche di Da Costa e Wehrlein

FORMULA E

La monoposto 100% elettrica ha tolto i veli al Porsche Experience Center Franciacorta

Formula E, ecco la Porsche 99X Electric Gen3

















© Porsche 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Porsche 99X Electric Gen3 si toglie i veli e apre le porte alla stagione 2023 della Formula E. La monoposto 100% elettrica, perfezionata presso il Centro di Sviluppo Porsche di Weissach, ha celebrato il suo debutto a livello mondiale al Porsche Experience Center Franciacorta, in Italia. Al volante Antonio Felix Da Costa e Pascal Wehrlein, che la guideranno a partire dall'E-Prix di Città del Messico del 14 gennaio, quando faranno il loro debutto le vetture di terza generazione.

Le nuove vetture Gen3 sono le più veloci, leggere, potenti ed efficienti auto da corsa elettriche mai costruite. Sono state progettate specificamente per gareggiare sugli stretti circuiti urbani delle più affascinanti città del mondo, dove si disputano le gare di Formula E.

Lo studio alla base della Porsche 99X Electric Gen3 e delle altre vetture della nuova generazione della Formula E rispecchia un’evoluzione importante: le vetture sono diventate più leggere, presentano un passo più corto e una carreggiata più stretta. Le dimensioni della batteria si sono ridotte, a fronte di un aumento di potenza. La capacità rigenerativa è nettamente aumentata. Sono stati modificati anche l'aerodinamica e il design. Nel complesso, le nuove vetture sono più agili, con conseguente miglioramento delle prestazioni in pista.



Il nuovo e suggestivo look della Porsche 99X Electric Gen3 trae ispirazione dall'obiettivo del marchio Porsche che si riassume nel motto "Driven by Dreams" (Guidati dai sogni). Indica individualità, unicità e uno spirito progressista orientato al futuro e che fa l'occhiolino anche un target di pubblico più giovane.

DA COSTA: "LA VETTURA RAPPRESENTA UN GRANDE PASSO AVANTI"

"La nostra nuova auto rappresenta un grande passo avanti - ha detto Antonio Felix Da Costa commentando la presentazione della sua monoposto -. È più leggera e più potente della precedente: già questo fa sorridere un pilota. Come nuovo arrivato nel team ho sfruttato le ultime settimane per conoscere gli ingegneri e i meccanici e per trovare il mio posto all'interno della squadra. Mi hanno reso le cose molto facili e mi sono sentito a mio agio fin dall'inizio. Mi trovo bene anche con il mio nuovo compagno di squadra Pascal, con cui ho già gareggiato in diverse serie. Abbiamo un obiettivo comune, ovvero portare Porsche al vertice. Il marchio Porsche è sinonimo di vittorie e noi vogliamo ottenerle nel più breve tempo possibile con la nuova Porsche 99X Electric Gen3".

WEHRLEIN: "BUON FEELING FIN DALL'INIZIO"

"Attualmente stiamo vivendo un periodo entusiasmante come squadra - le parole di Wehrlein -. Nelle prove con la nostra nuova vettura ho avuto un buon feeling fin dall'inizio. Abbiamo imparato molto e abbiamo fatto grandi progressi. All'inizio si trattava di far girare la vettura, ma ben presto è diventata una questione di prestazioni e, naturalmente, di efficienza, che sarà la chiave del successo della nuova generazione di auto. Queste esperienze sono state incredibilmente emozionanti per me. Abbiamo ancora un po' di tempo prima che la stagione inizi e lo useremo per conoscere meglio la Porsche 99X Electric Gen3 e per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, così da essere preparati al meglio per l'apertura di stagione in Messico".

