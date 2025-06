Formula E, e-Prix Shanghai: Cassidy domina gara-2 sotto la pioggia

Finisce il digiuno di vittorie della Jaguar, che non festeggiava, grazie a Evans, dalla prima prova di questo Mondiale di Formula E. Tutto azzerato, perché sotto la pioggia di Shanghai arriva il primo successo stagionale di Nick Cassidy. Gara-2, prima e durante la disputa, viene fortemente influenzata dalla pioggia, con proprio Cassidy in pole davanti a da Costa e Wehrlein, ma nei primi sette giri è necessaria la Safety Car per la pista bagnatissima. All'inizio della lotta vera e propria, sembra quasi che i piloti si preoccupino più di arrivare fino in fondo con la vettura che non ad attaccare e a migliorare le rispettive posizioni. L'unico vero cambiamento porta Wehrlein a superare da Costa nella lotta per il gradino intermedio del podio, visto che la Jaguar del leader fa praticamente gara a sé.