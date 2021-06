Formula E, E-Prix Puebla: Wehrlein vola in pole, Rowland e Dennis beffati

E-PRIX PUEBLA

Prestazione da appalusi per il tedesco, qualifiche da dimenticare per il leader della generale Frijns che partirà dalla penultima fila

di

LUCA BUCCERI

Un super Pascal Wehrlein conquista la pole position di gara-uno dell'E-Prix di Puebla, ottava tappa del mondiale di Formula E. Prestazione da incorniciare per il pilota tedesco del team Porsche che conquista la prima fila beffando di 58 millesimi la Nissan di Rowland e di 99 millesimi la BMW di Dennis. Qualifica da dimenticare per il leader del mondiale Robin Frijns, che sarà costretto a partire dalla 20esima posizione. Getty Images

Aveva chiuso la prima parte di qualifiche col miglior tempo e si è ripetuto anche in sessione di super pole Pascal Wehrlein che mai come a Puebla si conferma la scelta giusta per il team Porsche che ha deciso di puntare su di lui. Per il collaudatore Ferrari una prestazione da applausi, curva dopo curva col piede sull'acceleratore che gli permette di chiudere in 1'23''780 e vedere le speranze di Rowland sfumare di un nulla. Soli 58 millesimi dividono il britannico dalla sua prima pole, quella manciata necessaria a Wehrlein per festeggiare insieme al suo team per una prima fila che lo candida a essere uno dei favoriti in gara-uno a Puebla.

Prima volta su questo circuito in Messico, la Formula E non priva quei pochi spettatori sugli spalti di emozioni e manovre al limite. Ne sa qualcosa Edo Mortara, il pilota italo-svizzero che partirà dalla sesta casella in griglia per una sbavatura in curva 12 che ha bruciato un tempo super che lo avrebbe potuto vedere lottare per la pole. In seconda fila vanno Dennis e Vergne, mentre Guenther partirà dalla terza alle spalle del citato Mortara.

Primo degli infelici, a pochi passi da un posta in super pole, è Sims che alla guida della sua Mahindra ha accusato dei problemi nel corso delle libere. Il pilota britannico, che partirà dalla quarta fila, precede la coppia di Audi Di Grassi-Rast, mentre l'altra Porsche di André Lotterer partirà dalla decima casella in griglia.

Sessione di qualifiche da dimenticare per i piloti che occupano le zone nobili della classifica mondiale. Ad aprire le fila degli scontenti è il campione iridato Antonio Felix Da Costa, che partirà dall'undicesima casella in griglia davanti alla Jaguar di Mitch Evans. Male anche la Mercedes di Nyck De Vries, settima fila e 14° posto in griglia di partenza, mentre l'attuale leader del mondiale Robin Frijns butta tutto alle ortiche già in avvio sessione. L'olandese, protagonista di un bloccaggio che lo ha fatto andare lungo in curva 1 in fase di lancio, partirà dalle retrovie (20° posto) insieme al belga Vandoorne e al britannico Blomqvist.

