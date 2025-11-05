L'alba del giorno dopo: ecco la GEN4 per il Mondiale 2026-2027

"La GEN4 è la monoposto di Formula E più avanzata mai realizzata, con una tecnologia all’avanguardia che la rende la vettura da corsa elettrica più veloce e potente mai vista dai fan. Con oltre 815 cavalli disponibili in modalità Attack Mode, trazione integrale permanente, aerodinamica evoluta e maggiore aderenza grazie a pneumatici di dimensioni maggiori, la GEN4 si colloca ai vertici della piramide delle monoposto FIA e sarà una delle vetture da corsa con le prestazioni più elevate al mondo. Questo risultato è stato raggiunto riducendo al minimo le limitazioni sui sistemi di controllo, per garantire una maggiore rilevanza tecnologica per le vetture stradali, gestendo con attenzione i costi e rispettando tutte le tempistiche di sviluppo. Tutto ciò è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con i nostri partner tecnici per telaio, pneumatici, batteria, powertrain anteriore e sistemi di ricarica, che ringraziamo sinceramente per il loro impegno. Ringraziamo anche i nostri costruttori per la loro dedizione e continueremo a lavorare a stretto contatto con loro nelle prossime due sessioni di test congiunti".