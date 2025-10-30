Logo SportMediaset

Formula E
TEST PRESTAGIONALI

Formula E: Nissan in testa nella quarta giornata, Mortara il più veloce dei test

Nelle ultime due sessioni di prove sul tracciato di Valencia Rowland e Nato firmano una doppietta per la Casa giapponese, Mortara resta il più veloce nella classifica combinata della settimana. Il via della stagione 12 il 6 dicembre in Brasile, le gare in tv e live-streaming su Sportmediaset.it

30 Ott 2025 - 19:16
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Formula E ha chiuso i test pre-stagionali di Valencia con un messaggio chiaro: Nissan vuole restare il punto di riferimento per la Stagione 12, Mahindra potrebbe essere l'outsider.
Sul circuito Ricardo Tormo, il Campione del Mondo in carica Oliver Rowland ha fatto segnare il miglior tempo dell’ultima sessione in 1’21.498, appena cinque millesimi più lento del riferimento assoluto stabilito martedì da Edoardo Mortara con la Mahindra.

Una giornata da incorniciare per il team giapponese, che aveva già aperto il giovedì con Norman Nato in cima alla classifica mattutina. Due sessioni, due Nissan davanti: un segnale di solidità per una squadra che punta a confermare la forza mostrata nella passata stagione.

Mahindra c’è: Mortara ancora protagonista

In casa Mahindra Racing, il morale resta alto. Mortara si è confermato tra i più veloci in ogni sessione, mantenendo la miglior prestazione assoluta dell’intera settimana (1'21.493). Il suo compagno di squadra Nyck De Vries ha chiuso costantemente nei primi cinque, a testimonianza del buon lavoro svolto dal team indiano. 

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

In casa DS brilla Barnard

Nella classifica di giovedì pomeriggio bene anche Taylor Barnard (DS Penske) , che ha chiuso secondo alle spalle di Rowland, con 1'21.500. Terzo Mortara con 1'21.531. Insomma tutti in una manciata di decimi. Nato (Nissan) e De Vries hanno completato la top 5. Subito dietro lo squadrone dei powertrain Porsche con Jake Dennis ha portato la sua Andretti  al sesto posto, seguito dal  pilota del team factory Pascal Wehrlein e  da Dan Ticktum (Cupra Kiro). Sébastien Buemi (Jaguar Envision) e Nick Cassidy, al debutto con Citroën Racing, hanno chiuso la top ten.

Valencia, come sempre, non consegna verdetti ma solo sensazioni. E le sensazioni dicono che Nissan c'è ancora, Mahindra è la sorpresa, e dietro di loro si muove un gruppo agguerrito – DS, Porsche, Andretti, Jaguar – pronto a dare battaglia fin dalla prima gara. La stagione comincerà a San Paolo il 6 dicembre, ma la rincorsa al titolo è già partita. 

Ecco i risultati della quarta giornata:

1. Oliver Rowland (Nissan) – 1’21”498

2. Taylor Barnard (DS Penske) – 1’21”640

3. Edoardo Mortara (Mahindra Racing) – 1’21”662

4. Norman Nato (Nissan) – 1’21”701

5. Nyck De Vries (Mahindra Racing) – 1’21”742

6. Jake Dennis (Andretti) – 1’21”788

7. Pascal Wehrlein (Porsche) – 1’21”801

8. Dan Ticktum (Cupra Kiro) – 1’21”865

9. Sébastien Buemi (Envision Racing) – 1’21”932

10. Nick Cassidy (Citroën Racing) – 1’21”970

