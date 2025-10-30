Formula E: Nissan in testa nella quarta giornata, Mortara il più veloce dei test

Nella classifica di giovedì pomeriggio bene anche Taylor Barnard (DS Penske) , che ha chiuso secondo alle spalle di Rowland, con 1'21.500. Terzo Mortara con 1'21.531. Insomma tutti in una manciata di decimi. Nato (Nissan) e De Vries hanno completato la top 5. Subito dietro lo squadrone dei powertrain Porsche con Jake Dennis ha portato la sua Andretti al sesto posto, seguito dal pilota del team factory Pascal Wehrlein e da Dan Ticktum (Cupra Kiro). Sébastien Buemi (Jaguar Envision) e Nick Cassidy, al debutto con Citroën Racing, hanno chiuso la top ten.