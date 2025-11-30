Nuoto: da martedì europei 25m, Italia pronta a stupire

"Dispiace per le assenze delle ultime ore di Emma Virginia Menicucci e Lisa Angiolini, che avrebbero meritato di essere qui in Polonia con noi - le parole del dt Cesare Butini - Sono sicuro che anche agli europei di Lublino otterremo grandi risultati e faremo emozionare il pubblico che ci guarderà da casa; al via ci sarà una Nazionale che rappresenta un mix perfetto tra esperti e giovani, con sette debuttanti assoluti che ho visto molto motivati. È il primo appuntamento di rilievo di una stagione ricca di impegni internazionali, che culminerà con gli europei in vasca lunga di Parigi e i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Iniziamo, inoltre, a mettere le basi alla squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: due anni e mezzo passano in fretta. Stiamo programmando tutto nel migliore dei modi, con la certezza che questa Nazionale rimarrà vincente, come è nella sua tradizione".