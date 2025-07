F1, Leclerc: "Sono felice del rinnovo di Vasseur con la Ferrari"

Frédéric Vasseur ha rinnovato con la Ferrari: questa la notizia più importante nel paddock alla vigilia del Gp d'Ungheria, l'ultimo prima della sosta estiva per la Formula 1. Annuncio che non poteva non essere accolto positivamente dall'ambiente della Rossa, a partire dai piloti. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del weekend all'Hungaroring, infatti, Charles Leclerc ha commentato il prolungamento del Team Principal della Scuderia di Maranello: "Molto felice, per noi non è una novità, ma sono contento per via delle voci che giravano attorno al team. Alla Ferrari l'aspetto emotivo è importante, in Italia c'è tanta passione, ma lui sa mettere le cose da parte per poter vedere le cose in modo chiaro. Ha tante qualità."



Spazio, poi, agli aspetti tecnici e alla macchina: "Ci ha permesso di gareggiare per il podio negli ultimi weekend. Non possiamo dire di essere il secondo team in lotta, ma stiamo andando nella direzione giusta. L'Hungaroring non è la pista migliore per me, probabilmente mi risulta difficile a causa del mio stile di guida. Sono contento delle ultime prestazioni, mie ma anche di Lewis che sta comprendendo un team diverso da quello che aveva in passato. Ero curioso si capire come mi sarei comportato insieme a lui, ma la strada è lunga e per ora sono concentrato sul riportare la Ferrari in vetta".



In conferenza anche il leader del Mondiale Oscar Piastri, consapevole che ormai si giocherà il titolo solo con il compagno di squadra in McLaren: "Suppongo ormai sia una corsa a due, io e Lando siamo stati spesso in lotta. Ma mi aspetto che anche gli altri ci daranno battaglia su alcune piste. A Spa il sorpasso iniziale è stato fondamentale, così come la gestione delle medie. Io e lui abbiamo la macchina migliore e lui sarà il mio avversario. Non so se anche a Budapest sarà così, ma mi aspetto di essere forti anche su questo circuito. Poi non sempre le previsioni si sono confermate. Essere più veloce o commettere meno errori? Considerando Norris, devo sempre essere veloce e questo comporta anche una percentuale di rischio: servono entrambe le cose".