Formula E, Bird: "Grande vittoria, ma penso già a Gara 2"

LE PAROLE

C'è entusiasmo, ma già voglia di guardare avanti nelle parole di Sam Bird, primo vincitore della stagione 2019/2020 di Formula E: "È stata una grande giornata, nonostante una qualifica non perfetta - ha detto il britannico della Envision Virgin - Sono felicissimo di questa prima vittoria, sabato però c'è già un'altra gara, in cui dovremo subito provare ad andare forte di nuovo. Quello di oggi è stato un successo di strategia, il team è stato formidabile nel farmi mantenere la calma e gestire al meglio la scelta dei tempi con l'attack mode"

Stoffel Vandoorne si gode il primo podio da pilota Mercedes, dopo l'anno di rodaggio con HWA che lo aveva portato al 3° posto nell'E-Prix di Roma: "Prima gara, primo podio. Un traguardo eccezionale per tutto il team - ha detto il belga ex McLaren - Ci siamo impegnati molto nel preparare la stagione e far funzionare tutto non è sempre stato facile. Cominciare con un terzo posto è fantastico per noi. Devo fare i complimenti a tutti queli hanno contribuito. Io ho fatto la mia parte...Sicuramente abbiamo avuto un piccolo vantaggio dalla qualifica e dal partire in uno degli ultimi gruppi, ma devi comunque portare a termine il lavoro e noi ce l'abbiamo fatta. C'è ancora margine di miglioramento, non è stata una gara perfetta, ma questo è un risultato migliore di quanto ci aspettassimo".

È uscito a testa bassa il campione del mondo in carica Jean-Eric Vergne, rimasto appiedato dalla sua DS Techeetah a circa un quarto d'ora dalla fine della gara: "Non so cosa sia successo. Fin dalle prime battute della gara il mio sterzo sembrava piuttosto pesante e la cosa andava peggiorando, fino al punto in cui non era più sicuro per me rimanere in pista e ho dovuto rientrare ai box - ha spiegato il francese - Non c'era nulla che potessi fare. La gara di sabato? Non dovrebbero esserci problemi, penso che si possa sistemare tutto. Sono cose che succedono, meglio adesso a inizio stagione che alla fine. Penso positivo, domani sarò nel quarto gruppo di qualifica quindi spero di poter fare una bella gara".