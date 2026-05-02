Zanardi, Bebe Vio: "Mi hai dato la forza per ripartire, è stato un privilegio"

Dopo la morte di Alex Zanardi arrivano i ricordi e gli omaggi di tutto il mondo dello sport, a partire da Bebe Vio, "collega", grande amica e 'allieva' dell'ex pilota e paratleta, che su Instagram gli ha dedicato un toccante messaggio: "Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico ed poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi.

É stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita.