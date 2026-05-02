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Eventi

F1 Miami: un casco in ceramica sfida la velocità per una nobile causa

In occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami, l'arte scende in pista per la ricerca medica. Attraverso un'asta di beneficenza organizzata da Bonhams, i team del circus hanno collaborato con diversi artisti per raccogliere fondi destinati alla ricerca sul glioblastoma. In questa sfida creativa, che vede ogni scuderia abbinata a un talento differente, l'interpretazione dedicata ad Aston Martin sta già facendo parlare di sé per l'originalità dell'approccio e dei materiali scelti. A differenza della maggior parte degli altri artisti, che hanno lavorato su caschi reali forniti da Bell, il progetto per Aston Martin ha puntato su un'opera d'arte a tutto tondo realizzata da Matteo Machiavelli. È stato infatti realizzato un casco interamente in ceramica, seguendo lo stile pittorico che caratterizza i quadri dedicati al marchio britannico. Il processo creativo è stato lungo e meticoloso: la ceramica è stata graffiata, dipinta a mano, cotta in forno e infine rifinita con l'aggiunta di materiali preziosi per la visiera e il sistema Hans, trasformando un oggetto di sicurezza in una scultura da collezione

02 Mag 2026 - 15:04
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