Zanardi, Briatore: "Sempre agguerrito, ha vissuto la vita al massimo"

"Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Alex Zanardi. È stato un piacere conoscerlo e averlo avuto nel Team Benetton e ho sempre mantenuto un ottimo rapporto con lui. Era un vero pilota e un concorrente agguerrito in tutto ciò che faceva, che si trattasse di corse automobilistiche, handbike o nella vita. Ha vissuto la vita al massimo e rimarrà per sempre un campione. Il mio pensiero va alla sua famiglia in questo momento difficile. Ciao Alex!". Così, sui suoi social, Flavio Briatore ha espresso il cordoglio per la morte di Alex Zanardi.