Sinner-Bellingham, dal Bernabeu al… ristorante: "Che piacere"

A Madrid Jannik Sinner si è fatto un amico... Real. Dopo aver raggiunto la prima finale in carriera a Madrid - l’ultima che gli mancava a livello Masters 1000 - il numero 1 del mondo ha trascorso la serata in compagnia di Jude Bellingham, centrocampista dei Blancos che ha reso pubblico l'incontro tramite una storia Instagram: "Che piacere", ha scritto l'inglese aggiungendo l'emoji di una pallina da tennis.