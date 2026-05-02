Sinner-Bellingham, dal Bernabeu al… ristorante: "Che piacere"
Dopo la vittoria in semifinale contro Arthur Fils, Jannik ha trascorso la serata con il centrocampista del Real Madrid: "Piacere mio"
A Madrid Jannik Sinner si è fatto un amico... Real. Dopo aver raggiunto la prima finale in carriera a Madrid - l’ultima che gli mancava a livello Masters 1000 - il numero 1 del mondo ha trascorso la serata in compagnia di Jude Bellingham, centrocampista dei Blancos che ha reso pubblico l'incontro tramite una storia Instagram: "Che piacere", ha scritto l'inglese aggiungendo l'emoji di una pallina da tennis.
"Piacere mio, amico" ha risposto sempre via social l'azzurro, che prima del tavolo del ristorante aveva già condiviso con Bellingham il campo in una breve esibizione organizzata per l’inaugurazione del campo da tennis temporaneo allestito al Stadio Santiago Bernabeu, proprio in occasione del Madrid Open. Dall’altra parte della rete c’erano Rafael Nadal e Thibaut Courtois.
Dopo quell'esibizione il giocatore del Real è stato visto spesso sugli spalti del Manolo Santana, anche in occasione del quarto Sinner-Jodar.