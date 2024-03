Formula E, arriva il trofeo riservato ai costruttori

LA NOVITA'

Il campionato riservato alle monoposto elettriche ha deciso di dare più spazio ai grandi marchi presenti in gara

In questo importante momento della Stagione 10, la Formula E ha introdotto il Trofeo Costruttori, un nuovo premio che riconosce il costruttore leader nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Questo trofeo, che sarà consegnato per la prima volta alla fine della stagione 2023/24, rappresenta un nuovo livello di competizione all'interno del campionato. La Formula E vanta una delle formazioni di costruttori più competitive del motorsport. Il campionato vede la partecipazione di sei costruttori (Electric Racing Technologies, Jaguar, Mahindra Racing, Nissan, Porsche e STELLANTIS) con 11 squadre. Il punteggio di questo trofeo rispecchia quello del Campionato a Squadre, con punti assegnati in base alle prestazioni delle due auto del costruttore che hanno ottenuto il punteggio più alto in ogni gara (1° posto: 25 punti; 2° posto: 18 punti; 3° posto: 15 punti, ecc.). Sono conteggiati nel totale anche i punti per la pole position e il giro più veloce. Alla fine della stagione, durante la cerimonia di premiazione, sarà assegnato un trofeo unico al costruttore vincitore. Il vincitore, inoltre, riceverà un Winner's Badge da esporre su caschi, auto e abbigliamento del team nella stagione successiva.

Questa nuovo trofeo garantirà maggiore visibilità ai costruttori, sfruttando le piattaforme digitali e di trasmissione della Formula E. Per aumentare il coinvolgimento dei tifosi, la Formula E svilupperà una nuova grafica per le trasmissioni, che offrirà approfondimenti sui diversi propulsori di ciascuna vettura, arricchendo così l'esperienza visiva e mettendo in risalto i costruttori. Debutteranno anche nuove classifiche, che evidenzieranno i progressi competitivi nel corso della stagione e aggiungeranno un nuovo storytelling al Campionato. A completamento di questi progressi, gli aggiornamenti del profilo di ogni squadra sul sito web della Formula E includeranno il nome del costruttore e della vettura, assicurando ai fan una conoscenza approfondita della competizione.

Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer di Formula E, ha dichiarato:

"Siamo contenti di poter annunciare il nuovo Trofeo Costruttori per la Stagione 10 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Si tratta di un'iniziativa che avevamo in mente da tempo e che segna una vera e propria pietra miliare nell'evoluzione del campionato, in quanto permette di sottolineare lo spirito competitivo che alimenta la Formula E. I costruttori sono al centro del nostro percorso e ci consentono di portare innovazione tecnologica e sostenibilità nel motorsport. Il loro contributo è fondamentale, non solo per plasmare il futuro delle corse, ma anche per far progredire la tecnologia dei veicoli elettrici da strada. Questo trofeo celebrerà la loro innovazione, il loro impegno e il loro ruolo nel guidarci verso un futuro più sostenibile".

Ian James, Presidente dell'Associazione dei team e dei costruttori (FETAMA), Formula E: "Con il lancio del Trofeo Costruttori, stiamo entrando in una nuova era della Formula E, che amplifica ulteriormente il nostro impegno nell’innovazione. La Formula E come Campionato del Mondo presenta uno dei più impressionanti schieramenti di costruttori nel motorsport, ed è fantastico poter riconoscere e premiare il contributo dei costruttori al passato, al presente e al futuro della serie. L'aggiunta di questo trofeo non solo intensifica il panorama competitivo, ma accende anche i riflettori sull'ingegneria avanzata che sta dietro ogni squadra. Per noi ingegneri è una prospettiva entusiasmante vedere il nostro lavoro nella tecnologia dei veicoli elettrici ottenere il riconoscimento che merita su un palcoscenico così importante. Siamo ansiosi di capire come questi sviluppi eleveranno il campionato e come saranno coinvolti i tifosi. La competizione è estremamente agguerrita in questa stagione, con molti costruttori in lizza, quindi sarà una battaglia entusiasmante in pista".