Formula E, l'E-Prix di San Paolo su canale 20 e in streaming

Sabato 16 marzo, dalle ore 18.00, in diretta sul canale 20, e in streaming su sportmediaset.it, si torna in pista per il quarto round di «Formula E» e l’E-Prix di San Paolo, in Brasile. La telecronaca della quarta tappa stagionale della «Formula E» è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi. In studio, in diretta prima della gara, Ronny Mengo e Luca Filippi. Per la seconda volta nella storia della Formula E, si gareggia sul circuito ricavato nella megalopoli di San Paolo. Con tre lunghi rettilinei, collegati da impegnative curve, il circuito cittadino di San Paolo, allestito nel Sambodromo, promette di essere ostico e con velocità elevate.