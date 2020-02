Formula E, Abt sta bene: "A Marrakech per il riscatto"

verso l'e-prix

Dopo lo schianto e la grande paura, con tanto di ricovero in ospedale, Daniel Abt è pronto a tornare più carico che mai a Marrakech. Il pilota Audi è rientrato dal Messico e guarda già al Marocco con fiducia: "I giorni dopo la gara sono stati piuttosto difficili, quindi mi sono preso una pausa da tutto per recuperare completamente". Adesso vuole il riscatto: "Avevo messo gli occhi per il Messico, che è una delle mie gare preferite in assoluto, ma ora cercherò di rimediare a Marrakech". Abt, le immagini del violento impatto

GLI APPUNTAMENTI SU CANALE 20 E SITO

Venerdì 28, ore 13:50: shakedown in streaming su Sportmediaset.it

Venerdì 28, ore 16:55: prove libere 1 in streaming su Sportmediaset.it

Sabato 29, ore 8.55: prove libere 2 in streaming su Sportmediaset.it

Sabato 29, ore 10.45: qualifiche in streaming su Sportmediaset.it

Sabato 29, ore 14.30: gara su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it