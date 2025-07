Formula E: Cassidy fa il bis, sua gara-1 a Londra

Jaguar si è svegliata tardi, ma si conferma in grandissimo spolvero nel finale di stagione della Formula E. Il primo e-Prix di Londra, preludio della gara conclusiva della stagione che si terrà domani, va proprio al team britannico. Il vincitore è Nick Cassidy, che bissa il successo dello scorso Gp: tre vittorie consecutive per Jaguar, quattro nelle ultime cinque prove. Si parte con la Jaguar di Mitch Evans in pole, davanti a de Vries e Wehrlein, e le strategie sono estremamente differenti. Vari piloti, tra cui Cassidy, effettuano il Pitboost obbligatorio intorno alla metà dei 37 giri, altri invece preferiscono esaurire le attack mode per poi fermarsi nell'ultimo terzo di gara. Tra questi ci sono Evans, de Vries e Wehrlein, ma l'azzardo funzionerà solo per gli ultimi due. Quando tutti hanno effettuato la sosta c'è proprio De Vries davanti a tutti con la sua Mahindra, precedendo Cassidy e Wehrlein, mentre Evans è 7°: un contatto con Ticktum lo spinge fuori dalla top-10. Il grande favorito per la vittoria è proprio Cassidy, che ha due attack mode da sfruttare e non sbaglia: sorpasso su de Vries e mini-fuga nei giri finali.