Formula E, a Buemi la Super Pole di New York

13/07/2019 di ALBERTO GASPARRI

Male le Venturi, con Mortara costretto alla 20.a piazza e Massa appena più dietro. Tra i delusi anche Lotterer, Vandoorne e D'Ambrosio.



Sarà quindi una gara nella gara quella tra Vergne e Di Grassi con in palio il titolo della quinta stagione elettrica. Entrambi partiranno da centro gruppo con la possibilità di rimanere invischiati in una battaglia ad alto contenuto di rischio. Un'occasione in più per gli avversari, che con un po' di buona sorte potrebbero anche tornare in corsa per il successo assoluto visto che aritmeticamente ci sono otto piloti, da Vergne ad Abt, ancora in gioco. Un motivo in più per seguire una gara che si annuncia entusiasmante.



Appuntamento alle ore 22 per il via dell'E-Prix da seguire in diretta streaming su Sportmediaset.it e rivedere in leggera differita su Italia 1 alle 23.55.