Formula E, a Berlino è match point per Da Costa

Berlino potrebbe incoronare oggi Antonio Felix da Costa campione di Formula E con due gare d'anticipo. Il portoghese della DS Techeetah ha 68 punti di vantaggio su Guenther, primo degli inseguitori, quando ne restano in palio ancora 90. Nella gara-4 sul tracciato dell'aeroporto di Tempelhof, però, Da Costa dovrà vedersela con una concorrenza più agguerrita che mai, capitana dal compagno di squadra Jean-Eric Vergne, desideroso di migliorare il podio amaro di ieri. Finale bollente a Berlino: vince Guenther

Vedi anche Formula E Formula E, Guenther interrompe il dominio di Da Costa nella gara-3 di Berlino Spettacolo garantito in questo gran finale di una stagione che assegnerà il titolo entro la metà della settimana prossima, con i due round finali in programma mercoledì e giovedì. Da seguire anche loro in diretta sui canali Mediaset e sul sito Sportmediaset.it.

LA PROGRAMMAZIONE DI OGGI

Dalle 9.40 alle 10.40 prove libere 3 su Sportmediaset.it

Dalle 14 alle 15.30 qualifiche su Sportmediaset.it

Dalle 18.58 alle 20.15 su Italia 1 e Sportmediaset.it