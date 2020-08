Formula E, Guenther interrompe il dominio di Da Costa nella gara-3 di Berlino

IL GRAN FINALE

E' stato Max Guenther a interrompEre il dominio di Antonio Felix da Costa nel gran finale della Formula E a Berlino. Il tedesco ha regalato il successo alla Bmw del team Andretti, vincendo la terza gara (ottava stagionale) disputata sul tracciato dell'aeroporto di Tempelhof. Guenther si è imposto in volata su Robin Frijns dopo aver piegato la resistenza di un deluso Jean-Eric Vergne, che aveva condotto a lungo il gruppo. Finale bollente a Berlino: vince Guenther

Gara complicata per il leader della classifica Antonio Felix da Costa, che però è riuscito a chiudere quarto al traguardo. Il portoghese resta saldamente in testa alla classifica e già domenica potrebbe laurearsi campione.

Un drive-through per una toccata con Lucas Di Grassi ha invece rovinato il sabato di Felipe Massa, che era a ridosso del podio e poi si è dovuto accontentare della 19.a piazza. Ritirato Stoffel Vandoorne, 14° l'italo-svizzero Edoardo Mortara.

Le emozioni non sono mancate nemmeno nella seconda parte del gruppo, con l'ingresso della safety-car a circa mezz'ora dal termine dopo che Jani e Sette Camara sono rimasti fermi in mezzo alla pista in seguito a un incidente che ha causato un po' di confusione.

Domenica si replica, sempre con la gara in diretta alle 19 su Italia 1 e Sportmediaset.it.

ORDINE D'ARRIVO