E-Prix New York, Guenther: "Ci ho provato e ho vinto". Vergne: "Peccato, voglio il mondiale"

E-PRIX NEW YORK

Soddisfazione per il pilota tedesco del team BMW, l'errore di Vergne su Cassidy gli regala il successo

Tra i due litiganti, Cassidy e Vergne, il terzo Guenther gode e si prende il primo posto dell'E-Prix di New York. In gara-uno sul circuito di Manhattan il pilota tedesco del team BMW attende e attacca nel momento giusto, proprio mentre JEV ha provato il sorpasso da ko sul neozelandese: "Finalmente è arrivato questo momento, è stata un’opportunità vedere quel sorpasso di Vergne su Cassidy, si sono toccati e io ne ho approfittato per andare verso la vittoria. Ci ho provato, ho gestito e ci sono riuscito. E’ una grande emozione”.

Amaro in bocca per Vergne, il pilota DS Techeetah voleva vincere per puntare forte sul mondiale: "E’ stata una gara ottimaa fino a quando non ho provato il sorpasso su Cassidy, ci siamo toccati e Guenther ci ha passati. Complimenti a Max, è un peccato perché potevo vincere, ma sono punti importanti per me e per il team. Voglio vincere il campionato, domani ho una nuova opportunità per conquistare punti”.

Terzo posto e qualche rammarico anche per Lucas Di Grassi: "La macchina non era incredibile oggi, il podio è il massimo che potevamo fare. E’ un risultato abbastanza buono, ma continueremo a combattere”.