Ds Teecheetah annuncia Felix da Costa per la stagione 2019/20

FORMULA E

Una settimana dopo l'addio alla BMW, Antonio Felix da Costa trova un nuovo sedile: è quello, prestigioso, della DS Teechetah a fianco del campione del mondo in carica Jean-Eric Vergne. "Non è facile avere un'opportunità nella scuderia campione, è stato difficile lasciare la mia vecchia squadra ma non potevo dire no alla Teechetah. Sono molto felice di poter correre in questo team, con Jean-Eric" le parole del portoghese.

Lo stesso Vergne dà il benvenuto al nuovo compagno: "Siamo amici da tempo, in passato abbiamo già corso insieme, quindi è bello far di nuovo parte dello stesso team. Sarà un valore aggiunto per noi". Da Costa, sesto l'anno scorso, correrà con il numero 13 e prende il posto di André Lotterer, passato alla Porsche in vista del debutto nella sesta stagione di Formula E.