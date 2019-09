Formula E, Bmw saluta Da Costa e annuncia Gunther

FORMULA E

BMW Motosport ha annunciato il primo pilota per la stagione 2019/20 di Formula E: sarà Maximilian Gunther, l'anno scorso alla GEOX Dragon (con cui ha chiuso al 17° posto in classifica). Una scelta di "cuore", visto che il pilota tedesco, 22 anni, aveva iniziato la sua carriera nelle monoposto nel 2011 nella Formula BMW Talent Cup. Allo stesso tempo, la scuderia tedesca ha saluto Antonio Felix da Costa.

"Fantastico far parte nuovamente di BMW - ha dichiarato Gunther -. Nella prima stagione in Formula E ha vinto una gara e ha lottato per il titolo costruttori. Ecco perché questo è un grande passo per me, sono tornato dove tutto è iniziato".

Chi affiancherà Gunther? L'annuncio è atteso nelle prossime settimane, prima dei test ufficiali prestagionali di Valencia.

