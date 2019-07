Porsche, che colpo: c'è Lotterer al volante

17/07/2019

Grande colpo di Porsche che per l'esordio in Formula E ha ingaggiato Andrè Lotterer. Il tedesco ha lasciato il team DS Techeetah per iniziare la sua avventura con la casa di Stoccarda: "Sono entusiasta all'idea di correre per Porsche nella stagione 2019/2020. Sono parte della famiglia di Porsche dal 2017 e conservo tanti bei ricordi legati ai successi insieme, in particolare lavorando con Neel. Abbiamo fatto parte dello stesso equipaggio di Porsche nella classe LMP1 del WEC nel 2017, abbiamo corso per la Rebelllion Racing negli ultimi due anni e ora saremo compagni di squadra in Formula E con Porsche: è fantastico. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida e di collaborare con il team".



Lotterer sarà affidancato da Neel Jani nella season 6 di Formula E, la prima per Porsche.