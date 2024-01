Dennis a mani basse in gara-uno a Diriyah: Vergne e Cassidy a podio 

GARA-UNO

Il campione in carica domina con la sua Andretti-Porsche la prima delle due gare in programma nel wekend saidita

© Andretti Instagram Jake Dennis riscatta l'opaco esordio stagionale in Messico e vince per Andretti gara-uno di Diriyah. Alle spalle del campione in carica (autore del giro più veloce della gara) chiude Jean-Eric Vergne che era scattato dalla pole position ma da metà gara in avanti aveva rapidamente perso contatto con il futuro vincitore, salva "d'esperienza" il secondo gradino del podio dall'arrembaggio finale della Jaguar. Mitch Evans va infatti lungo all'ultimo attacco a JEV e chiude quinto. Sul terzo gradino del podio il suo connazionale Nick Cassidy (che si era prestato al gioco di squadra Jaguar, riportando sotto Evans) e quarto posto per l’opportunista Sam Bird con la McLaren. Norman Nato conduce in porto una gara efficace e reggolare con la seconda Gen3 Andretti (powertrain Porsche). Sesto è Max Guenther che la spunta con la sua Maserati nel duello finale con un irriconoscibile (rispetto a Mexico City) Pascal Wehrlein. Sergio Sette Camara (ERT) e Robin Frijns (Envision) completano la top ten.

© DS Penske Instagram

LA CRONACA DELLA GARA

Vergne scatta al comando dalla pole position, inseguito da Evans, Dennis e Sette Camara. Nato è sesto davanti a Bird con la migliore delle McLaren, Cassidy e Guenther. Il vincitore di Mewxico City Wehrlein e Hughes completano la top ten nei primi giri di gara, prevista sulla distanza di trentasette giri del circuito da due chilometri e messo di Diriyah. Vergne va in attack mode al terzo giro e lascia il comando a Evans, che la cede a sua volta a Dennis. Terminata questa fase, JEV si riprende la testa della corsa, mentre Evans è terzo alle spalle del campione in carica Dennis, due volte secondo al traguardo un anno fa. Vergne smarca subito anche il suo secondo e ultimo attack mode (giro otto), scalando di nuovo terzo. Il resto del gruppo è al momento fuori dai giochi: Nato si incarica di provare a portare gli inseguitori (Sette Camara, Cassidy e Bird) a ridosso delle posizioni da podio.

Al termine del primo terzo di gara (dodicesimo giro) Dennis occupa la prima posizione davanti a Evans che infila con un sorpasso deciso Vergne e prova a rendere la vita difficile al leader. Evans scatenato all'attacco, Vergne perde terreno. Il neozelandese della Jaguar ci prova con Dennis ma va lungo e Dennis torna davanti incrociando la traiettoria. Vergne si riprende al sedicesimo passaggio la seconda posizione da Evans. Posizioni cristallizzate dietro i primi tre a metà gara (giro 18): Nato sempre quarto davanti a Sette Camara, Bird, Cassidy, Guenther, uno spento (per ora) Wehrlein e Hughes.

Gara lineare quanto e forse più ancora di quella dell'esordio messicano, in attesa dell'attack mode finale. Costretto all'abbandono Fenestraz (Nissan). Battaglia in pista tra Guenther e Wehrlein per l'ottava posizione. Posizioni ben delineate al comando a due terzi della distanza (giro 24): Dennis gestisce su Vergne, JEV fa lo stesso su Evans, inseguito ora (e "minacciato") dal compagno di squadra Cassidy che pass asenza opposizione da parte sua il connazionale al giro ventisette (ormai solo dieci al termine) e prova l'affondo verso i gradini alti del podio. Evans torna davanti quando Cassidy va in attack mode. Gioco di squadra Jaguar: Cassidy di nuovo davanti alla Jaguar gemella per provare ad andare entrambi alla caccia dei primi due, ma è ormai troppo tardi e dietro alle Gen3 bianconere c'è la McLaren di Bird, pronta ad approfittare dai "giochi periolosi" di casa Jaguar.

Ultimo attack mode per Cassidy che torna definitivamente dietro a Evans ma davanti a Bird. Dennis sempre più solo al comando intanto, mentre Vergne - in affanno - deve di nuovo difendersi da Evans, riportato sotto nei giri precedenti da Cassidy e dalle strategie Jaguar. Si preannuncia un rush finale convulso, che non coinvolge però il leader. Vergne si difende con le unghie e con i denti. Trentasettesimo e ultimo giro: Dennis vince gara-uno a Diriyah con un vantaggio abissale, Evans tenta il sorpasso ma va lunghissimo e scala quinto. Vergne secondo davanti a Cassidy e Bird.